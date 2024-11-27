17:25:53 Среда, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Молодой пензенец лишился около 950 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

13:42 | 27.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2002 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 950 тыс. рублей.

Молодой пензенец лишился около 950 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала молодому человеку позвонил незнакомец, который сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и попросил назвать коды из SMS-сообщений.

«После этого поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя заявителя, так как ранее был осуществлен взлом его личного кабинета на портале госуслуг, и для «предотвращения мошеннических действий» необходимо самостоятельно взять кредит и перечислить денежные средства на «безопасный счет». Потерпевший, следуя указаниям звонившего, перечислил на указанный счет около 950 тыс. рублей. Через некоторое время молодой человек понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Водитель-иностранец, по вине которого в ДТП под Нижним Ломовом погибли два человека, проведет 5 лет в колонии-поселении В Пензе женщина по совету «сотрудницы Центробанка» перевела около 2,3 млн. рублей на «безопасный счет»
Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин В селе Гоголев Бор при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина
Житель Пензы лишился около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама