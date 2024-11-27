Молодой пензенец лишился около 950 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2002 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 950 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала молодому человеку позвонил незнакомец, который сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и попросил назвать коды из SMS-сообщений.

«После этого поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя заявителя, так как ранее был осуществлен взлом его личного кабинета на портале госуслуг, и для «предотвращения мошеннических действий» необходимо самостоятельно взять кредит и перечислить денежные средства на «безопасный счет». Потерпевший, следуя указаниям звонившего, перечислил на указанный счет около 950 тыс. рублей. Через некоторое время молодой человек понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».