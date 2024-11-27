В Пензе женщина по совету «сотрудницы Центробанка» перевела около 2,3 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1980 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей Центробанка и сообщила, что мошенники оформили на нее кредит, лишилась около 2,3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег посоветовала женщине перечислить средства на «безопасный счет».

«Заявительница поверила звонившей и, следуя ее инструкциям, через терминал перевела денежные средства в сумме около 2 млн. 300 тыс. рублей на счет, который продиктовала собеседница. После этого заявительница поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».