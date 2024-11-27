17:26:07 Среда, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина по совету «сотрудницы Центробанка» перевела около 2,3 млн. рублей на «безопасный счет»

15:53 | 27.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1980 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей Центробанка и сообщила, что мошенники оформили на нее кредит, лишилась около 2,3 млн. рублей.

В Пензе женщина по совету «сотрудницы Центробанка» перевела около 2,3 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег посоветовала женщине перечислить средства на «безопасный счет».

«Заявительница поверила звонившей и, следуя ее инструкциям, через терминал перевела денежные средства в сумме около 2 млн. 300 тыс. рублей на счет, который продиктовала собеседница. После этого заявительница поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Водитель-иностранец, по вине которого в ДТП под Нижним Ломовом погибли два человека, проведет 5 лет в колонии-поселении Молодой пензенец лишился около 950 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин В селе Гоголев Бор при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина
Житель Пензы лишился около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама