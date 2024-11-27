Водитель-иностранец, по вине которого в ДТП под Нижним Ломовом погибли два человека, проведет 5 лет в колонии-поселении Криминал

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Суд в Пензенской области приговорил к пяти годам колонии-поселения водителя грузовика – иностранного гражданина, по вине которого в ДТП под Нижним Ломовом погибли два человека.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 13 января 2023 года на федеральной автодороге М5 «Урал» в районе села Вирга Нижнеломовского района осужденный, управляя фурой марки «Mercedes-Benz Actros» с прицепом, нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость движения автомашины с учетом погодных условий, вследствие чего не справился с управлением транспортным средством, что повлекло занос, выезд грузовой автомашины на встречную полосу движения и столкновение с микроавтобусом марки «Volkswagen», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате ДТП 54-летний водитель микроавтобуса и пассажир – 68-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия, еще троим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

«Приговором суда водителю грузовой автомашины назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.