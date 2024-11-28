Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке пневматического пистолета Криминал

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1977 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке пневматического пистолета по объявлению в социальной сети.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина связался с продавцом, договорился с ним о покупке, после чего перечислил со своей банковской карты 48 тыс. рублей, однако пневматический пистолет так и не получил.

«Впоследствии продавец удалил объявление и перестал выходить на связь. После этого мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества заявителю было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».