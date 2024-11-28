В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту причинения 46-летнему мужчине смерти по неосторожности возбуждено в Пензе.

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«По данным следствия, вечером 21 ноября 2024 года около одного из заведений на территории Октябрьского района города Пензы между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту удар рукой по лицу, отчего тот упал и ударился головой об асфальт. 46-летний потерпевший скончался от полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.