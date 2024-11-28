15:33:02 Четверг, 28 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности

12:29 | 28.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту причинения 46-летнему мужчине смерти по неосторожности возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 21 ноября 2024 года около одного из заведений на территории Октябрьского района города Пензы между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту удар рукой по лицу, отчего тот упал и ударился головой об асфальт. 46-летний потерпевший скончался от полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

Читайте также
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке пневматического пистолета В Кузнецке при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 13 человек
В Пензе женщина по совету «сотрудницы Центробанка» перевела около 2,3 млн. рублей на «безопасный счет» Молодой пензенец лишился около 950 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин В селе Гоголев Бор при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама