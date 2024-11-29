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В Тамалинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

15:01 | 29.11.2024 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Житель Тамалинского района Пензенской области 1986 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Тамалинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Тамалинскому району обратилась женщина 1980 года рождения. [...] Она рассказала, что вместе с сожителем выпивала алкоголь в гостях. После возвращения домой между ними возник словесный конфликт на фоне ревности. Злоумышленник толкнул женщину и начал ее душить руками, выкрикивая угрозы убийством. Потерпевшая оттолкнула сожителя и убежала. После этого заявительница позвонила в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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