В Тамалинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Житель Тамалинского района Пензенской области 1986 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Тамалинскому району обратилась женщина 1980 года рождения. [...] Она рассказала, что вместе с сожителем выпивала алкоголь в гостях. После возвращения домой между ними возник словесный конфликт на фоне ревности. Злоумышленник толкнул женщину и начал ее душить руками, выкрикивая угрозы убийством. Потерпевшая оттолкнула сожителя и убежала. После этого заявительница позвонила в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.