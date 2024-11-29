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В Пензенской области сотруднику пенитенциарного учреждения объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения гостайны

17:19 | 29.11.2024 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Разглашение государственной тайны», объявлено сотруднику пенитенциарного учреждения в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В Пензенской области сотруднику пенитенциарного учреждения объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения гостайны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что сотрудник одного из региональных пенитенциарных учреждений осуществлял систематическую подготовку документов, содержащих государственную тайну, и их хранение на незарегистрированном и не прошедшем в установленном порядке аттестацию средстве вычислительной техники. Действия сотрудника подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России, но не образуют состав преступления, а создают условия для его совершения», — сказано в пресс-релизе.

«Указанному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России. Проверкой установлено, что указанные сведения не стали достоянием посторонних лиц», — добавляется в тексте.

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