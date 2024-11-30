В Пензе пресечена деятельность наркопритона Криминал

Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, который житель Пензы 1985 года рождения организовал у себя дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время обследования квартиры полицейские изъяли шприцы и стеклянный флакон, используемые для потребления запрещенных веществ. [...] Согласно заключению эксперта, на внутренних поверхностях шприцов и стеклянного флакона обнаружено наркотическое средство метадон», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Сотрудники полиции установили личности знакомых злоумышленника, посещавших притон. Данные лица были привлечены к административной ответственности за потребление наркотиков», — отмечается в тексте.