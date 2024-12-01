Мошенник выманил у жителя Пензы 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 декабря 2024. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника ФСБ, выманил у жителя Пензы 1974 года рождения 300 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, поэтому ему необходимо «опередить» их и перевести деньги на «безопасный счет».

«Потерпевший, следуя указаниям звонившего, пришел в банк и оформил кредит на сумму 300 тыс. рублей, после этого подошел к банкомату и перевел деньги на указанный счет. Позже мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.