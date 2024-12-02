Жительнице Каменского района грозит до пяти лет лишения свободы за спаивание 15-летнего сына Криминал

Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жительнице Каменского района Пензенской области, которая регулярно употребляла алкоголь вместе со своим 15-летним сыном.

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«Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Каменскому району в ходе контроля за неблагополучными родителями [...] установили, что злоумышленница 1980 года рождения систематически вовлекала своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».