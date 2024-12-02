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Жительнице Каменского района грозит до пяти лет лишения свободы за спаивание 15-летнего сына

10:00 | 02.12.2024 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жительнице Каменского района Пензенской области, которая регулярно употребляла алкоголь вместе со своим 15-летним сыном.

Жительнице Каменского района грозит до пяти лет лишения свободы за спаивание 15-летнего сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Каменскому району в ходе контроля за неблагополучными родителями [...] установили, что злоумышленница 1980 года рождения систематически вовлекала своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

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