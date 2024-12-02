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Пензенец лишился около 90 тыс. рублей, поверив позвонившей ему «сотруднице энергокомпании»

14:57 | 02.12.2024 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензы лишился около 90 тыс. рублей после общения с «сотрудницей энергокомпании», которая сообщила ему о необходимости замены электросчетчика и продления договора на оказание услуг.

Пензенец лишился около 90 тыс. рублей, поверив позвонившей ему «сотруднице энергокомпании». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился местный житель 1957 года рождения. Он рассказал, что ему в мессенджере поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником компании, поставляющей электроэнергию. Она сообщила, что потерпевшему необходимо поменять электрический счетчик и продлить договор на оказание услуг, на что заявитель согласился, включил демонстрацию экрана и действовал по инструкции. После этого потерпевший обнаружил перевод денежных средств в общей сумме около 90 тыс. рублей со своей банковской карты и понял, что стал жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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