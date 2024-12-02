Мошенники выманили у жительницы Пензы 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения лишилась 1,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются перевести деньги лицу, находящемуся в федеральном розыске, и, чтобы этого избежать, необходимо перечислить средства на «безопасный счет».

«Через некоторое время ей позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником банка, по указанию которого она сняла со счета, а затем перевела 1,5 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».