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Мошенники выманили у жительницы Пензы 1,5 млн. рублей

15:26 | 02.12.2024 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения лишилась 1,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам.

Мошенники выманили у жительницы Пензы 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются перевести деньги лицу, находящемуся в федеральном розыске, и, чтобы этого избежать, необходимо перечислить средства на «безопасный счет».

«Через некоторое время ей позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником банка, по указанию которого она сняла со счета, а затем перевела 1,5 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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