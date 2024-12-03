В Пензенской области адвокат подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального следственного управления СКР задокументировали и пресекли противоправную деятельность адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник [...] сообщил своему клиенту, обратившемуся к нему за юридической помощью, о возможности за денежное вознаграждение в сумме 1,5 млн. рублей обеспечить принятие судом решения об условно-досрочном освобождении осужденного из пенитенциарного учреждения. Довести свой преступный умысел подозреваемый до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ при передаче части денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении адвоката возбуждено СУ СКР по Пензенской области.

В пресс-релизе добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.