Пензенец получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство сожительницы Криминал

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. 33-летний житель Пензы приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство сожительницы.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 7 марта 2024 года в квартире дома на улице Баумана в городе Пензе между осужденным и его сожительницей произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе выяснения отношений мужчина, находившийся в состоянии опьянения, выгнал потерпевшую на лестничную площадку, где нанес ей руками, ногами и фрагментом доски многочисленные удары по голове и телу. 26-летней потерпевшей в результате нанесенных ударов причинен тяжкий вред здоровью. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, а пострадавшей своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант уголовного дела содержался под стражей.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.