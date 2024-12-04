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Жительница Кузнецка лишилась более 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

09:23 | 04.12.2024 | Криминал

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Пенза, 4 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1960 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 900 тыс. рублей.

Жительница Кузнецка лишилась более 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда» и сообщила, что ей не включили полтора года трудового стажа и для перерасчета необходимо прийти в МФЦ; затем поступил звонок от «сотрудника Росфинмониторинга», который заявил, что мошенники взломали учетную запись на портале госуслуг и для сохранения сбережений нужно перечислить деньги на «безопасный счет».

«Действуя по инструкции звонившего, потерпевшая перевела свои деньги в размере более 900 тыс. рублей на предоставленные мошенником счета. Только после всех денежных операций женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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