Суд приговорил жителя Пензенской области к 19 годам лишения свободы по делу о командовании вооруженной группировкой в Сирии Криминал

Пенза, 4 декабря 2024. PenzaNews. Центральный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Пензенской области 1988 года рождения, который на территории Сирии командовал вооруженной группировкой в составе террористической организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный, являясь сторонником радикального ислама и находясь на территории Сирийской Арабской Республики, добровольно принял командование вооруженной группировкой, выполняющей функции штурмового подразделения, структурно входящего в террористическую организацию, а также осуществлял взаимодействие с другими группировками, распределял функциональные обязанности между подчиненными ему боевиками, планировал и руководил проводимыми боевыми операциями», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», а также ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«Уголовные дела возбуждены и расследованы следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — отмечается в сообщении.

В нем указано также, что отбывать наказание первые четыре года осужденный будет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу.