Житель Земетчино, совершивший пьяное ДТП, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Суд назначил 52-летнему жителю Земетчино Пензенской области, который совершил пьяное ДТП, 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, а также конфисковал его автомобиль.

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«По делу установлено, что мужчина, лишенный в августе 2024 года права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, в сентябре вновь, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля марки «Skoda Oktavia». При движении по населенному пункту водитель не справился с управлением и совершил столкновение со служебным автомобилем «Lada Granta» ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области». Сотрудниками учреждения он передан прибывшему на место дорожно-транспортного происшествия инспектору ДПС, выявившему у жителя поселка признаки алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. По приговору суда автомобиль осужденного конфискован в собственность государства», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор в законную силу пока не вступил.