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Жительница Мокшанского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

17:49 | 05.12.2024 | Криминал

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Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 2002 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась 500 тыс. рублей.

Жительница Мокшанского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала девушке позвонил «сотрудник мобильного оператора» и попросил продиктовать данные СНИЛС для продления договора на оказание услуг связи; затем ей позвонил «сотрудник службы безопасности портала госуслуг», который заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, оформляющих кредиты, и для обеспечения сохранности денег нужно следовать его инструкциям.

«На протяжении двух дней заявительница общалась с неизвестным и перевела на счета мошенников 500 тыс. рублей. Только после того, как злоумышленник перестал отвечать, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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