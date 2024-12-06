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Жительница Заречного перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:13 | 06.12.2024 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1949 года рождения перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Заречного перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в интернете объявление о заработке, перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи; через некоторое время ей позвонил незнакомец и пояснил, что для получения дохода необходимо перечислить на брокерский счет 12 тыс. рублей.

«В тот же день заявительница пополнила свой брокерский счет, об этом она сообщила неизвестной в мессенджере. Через некоторое время пенсионерке вернули 3 тыс. рублей. В процессе общения в мессенджере неизвестная пояснила, что необходимо и дальше вкладывать деньги для увеличения прибыли. На протяжении нескольких дней заявительница общалась с неизвестными и перевела на счета мошенников денежные средства в размере более 1,4 млн. рублей. Только после того, как злоумышленники перестали отвечать, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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