В Пензе осуждены двое мужчин, которые предлагали гендиректору предприятия помощь в защите от «рейдерского захвата» Криминал

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области 1966 и 1991 годов рождения, которые предлагали генеральному директору предприятия помощь в защите от «рейдерского захвата», получили шесть лет колонии общего режима и три года условно соответственно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Осужденные, представляясь сотрудниками ФСБ России, ввели в заблуждение генерального директора регионального предприятия и предложили ему оказать помощь в решении вопроса о защите предприятия от планируемого «рейдерского захвата». В этих целях злоумышленники получили денежные средства в размере 25 млн. рублей якобы для их передачи высокопоставленному должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России. Кроме того, для решения вопроса об обеспечении дальнейшего покровительства предприятию преступники потребовали дополнительно 35 млн. рублей. При передаче денежных средств мошенники задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что осужденные признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В сообщении указано, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.