В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании каменщика, упавшего с перекрытия 12-го этажа Криминал

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела о травмировании каменщика, который упал с перекрытия 12-го этажа строящегося многоквартирного дома в Пензе, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Завершено расследование уголовного дела по обвинению мастера строительных и монтажных работ в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). По данным следствия, 7 апреля 2024 года на объекте строительства многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе города Пензы при выполнении работ по кирпичной кладке каменщик упал с перекрытия 12-го этажа. В результате падения 57-летний мужчина получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что травмирование работника произошло вследствие нарушения требований охраны труда мастером строительных и монтажных работ, допустившим выполнение потерпевшим работ на высоте без использования удерживающих и страховочных систем при отсутствии защитных ограждений оконного проема.

«Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.