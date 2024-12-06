Житель Городищенского района получил условный срок за покушение на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. 59-летний житель Городищенского района Пензенской области получил два года лишения свободы условно за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

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«Следствием и судом установлено, что 10 сентября 2024 года в Кузнецком районе осужденный в салоне автомашины попытался передать взятку в размере 15 тыс. рублей старшему оперуполномоченному отдела МВД России по Кузнецкому району за возвращение грузовой автомашины «КамАЗ», изъятой у него в ходе проведения процессуальной проверки по факту кражи древесины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Предмет взятки — 15 тыс. рублей — конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.