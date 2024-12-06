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Житель Городищенского района получил условный срок за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

16:26 | 06.12.2024 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. 59-летний житель Городищенского района Пензенской области получил два года лишения свободы условно за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

Житель Городищенского района получил условный срок за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 10 сентября 2024 года в Кузнецком районе осужденный в салоне автомашины попытался передать взятку в размере 15 тыс. рублей старшему оперуполномоченному отдела МВД России по Кузнецкому району за возвращение грузовой автомашины «КамАЗ», изъятой у него в ходе проведения процессуальной проверки по факту кражи древесины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Предмет взятки — 15 тыс. рублей — конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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