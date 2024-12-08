Жительница Мокшанского района лишилась 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 8 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1987 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась 200 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда» и заявила, что в базе данных произошла ошибка, в результате чего в пенсионный стаж не вошло 18 месяцев трудовой деятельности; незнакомка пояснила, что для исправления ошибки необходимо предоставить документы, и попросила назвать код из SMS-сообщения для записи в электронную очередь.

В пресс-релизе добавляется, что через некоторое время женщине позвонила другая неизвестная, которая сказала, что личный кабинет на портале госуслуг взломан, мошенники получили доступ к банковским вкладам, и посоветовала перечислить имеющиеся накопления на «безопасный счет»; в итоге женщина перевела на счет в одном из банков 200 тыс. рублей, которые затем были похищены неизвестными.

«Позже заявительница поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. [...] Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — сказано в тексте.