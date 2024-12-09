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Жительница Кузнецка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

15:54 | 09.12.2024 | Криминал

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Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 200 тыс. рублей.

Жительница Кузнецка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил «сотрудник поликлиники», который сообщил о необходимости замены полиса ОМС и попросил назвать код из SMS-сообщения для записи в электронную очередь; затем поступил звонок от «сотрудницы портала госуслуг», которая сказала, что неизвестные пытаются совершить мошеннические действия и «для сохранения денег» их нужно перевести на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившей, женщина перечислила со своего счета более 200 тыс. рублей. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, спустя несколько дней», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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