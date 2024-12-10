Пензенец продал автомобиль, занял денег и перевел на счет мошенников 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1965 года рождения после общения с несколькими мошенниками продал свой автомобиль, занял денег у знакомого и перевел 700 тыс. рублей на счет злоумышленников.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине поступило сообщение в мессенджере от бывшего работодателя о том, что в организации произошла утечка данных и ему позвонит сотрудник ФСБ; после этого пензенцу поступил звонок от «сотрудника силового ведомства», который «подтвердил утечку» и сказал, что с ним свяжется специалист.

«Затем потерпевшему в мессенджере пришло сообщение от неизвестной, которая представилась финансистом и пояснила, что транспортное средство заявителя размещено на аукционе и теперь для безопасности необходимо продать автомобиль и сменить документы, что заявитель и сделал. После продажи машины мужчина взял в долг у знакомого и все свои сбережения и перевел в общей сумме 700 тыс. рублей на счет мошенников. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, спустя несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».