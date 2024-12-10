В Пензенской области пресечена деятельность автомастерской, в которой проводили фиктивный ремонт АКПП Криминал

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области пресекли деятельность автомастерской, в которой проводили фиктивный ремонт автоматических коробок переключения передач.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года подозреваемые в составе организованной группы совершали мошеннические действия в отношении жителей города Пензы под видом оказания услуг по ремонту автоматических коробок переключения передач. Организатором противоправной деятельности был житель Самары 1989 года рождения, который, являясь индивидуальным предпринимателем, арендовал на территории областного центра помещение, в котором открыл автомастерскую. Для осуществления деятельности он нанял мастеров и управляющих. В обязанности последних входили задачи, которые заключались в том, чтобы под любым предлогом уговорить клиента на разборку коробки передач с целью якобы установления механических причин поломки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что с целью позиционирования автосервиса как надежной организации, предоставляющей качественные услуги по ремонту АКПП, управляющий должен был предлагать клиентам бесплатную компьютерную диагностику, которая по сути была бесполезной.

«Перед проведением работ управляющий обговаривал с клиентом, что прогнозируемая стоимость предстоящего ремонта будет составлять от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. После того как разбор коробки передач был осуществлен, управляющий согласовывал с руководителем список запасных частей, подлежащих заказу. После этого в заказ-наряд включался перечень запасных частей, необходимость в которых при ремонте АКПП полностью отсутствовала. Так как коробка передач уже была разобрана, клиенты, как правило, всегда соглашались с предложенным списком и оплачивали счет. Как правило, в списке запасных частей, внесенных в заказ-наряд, находилось примерно 30–40% запасных частей, которые требовались к установке, остальные детали были включены в список для увеличения своего дохода», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте обращается внимание на то, что без оплаты работы не начинались.

«В дальнейшем граждане ни имели возможности забрать отремонтированный автомобиль, так как работники станции под различными предлогами выманивали у них деньги для якобы устранения технических неисправностей», — указано в сообщении.

В нем уточняется, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении четверых жителей Самары и двоих жителей Пензы.

«В отношении одного фигуранта по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время в полицию обратились 15 жителей Пензы, пострадавших от действий злоумышленников, по предварительным данным, размер причиненного ущерба превышает 2,5 млн. рублей.

«Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают точное количество потерпевших», — сказано в тексте.