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Житель Пензы получил 7 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому

11:10 | 11.12.2024 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. 34-летний житель Пензы приговорен к 7 годам колонии строгого режима за причинение смерти знакомому.

Житель Пензы получил 7 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 6 июня 2024 года осужденный распивал спиртное с приятелем в доме по улице Тарханова в городе Пензе. Через некоторое время потерпевший ушел в магазин, по его возвращении между мужчинами произошла драка, в ходе которой осужденный нанес знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. На следующий день 46-летний мужчина скончался в больнице от тупой сочетанной травмы груди и живота», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант уголовного дела содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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