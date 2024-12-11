В Пензе задержали мужчину, который совершал квартирные кражи Криминал

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1979 года рождения, который проник в две квартиры и один частный дом, откуда похитил в общей сложности 165 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В ходе опроса возможных очевидцев преступления полицейскими были установлены приметы злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска в результате проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что выбирал жилые помещения случайным образом, действуя в утренние часы, когда, по его мнению, хозяева находились на работе.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.