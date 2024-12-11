16:36:33 Среда, 11 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержали мужчину, который совершал квартирные кражи

13:37 | 11.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1979 года рождения, который проник в две квартиры и один частный дом, откуда похитил в общей сложности 165 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе задержали мужчину, который совершал квартирные кражи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса возможных очевидцев преступления полицейскими были установлены приметы злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска в результате проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что выбирал жилые помещения случайным образом, действуя в утренние часы, когда, по его мнению, хозяева находились на работе.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.

Читайте также
В Пензенском районе начата проверка по факту гибели пожилого рыбака Житель Пензы получил 7 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому
Мосгорсуд признал законным освобождение Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в никольском доме культуры
Под Пензой водитель «Kia Rio» сбил женщину Пензенец продал автомобиль, занял денег и перевел на счет мошенников 700 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама