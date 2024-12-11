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В Бессоновском районе возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права

17:18 | 11.12.2024 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении мужчины 1986 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции в Бессоновском районе Пензенской области поддельное водительское удостоверение.

В Бессоновском районе возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль «ВАЗ-21120» данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель предъявил водительское удостоверение на свое имя, в ходе проверки данных полицейские установили, что документ является поддельным. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал о том, что в сети интернет обнаружил объявление о продаже водительского удостоверения. Мужчина списался с продавцом и приобрел документ за 86 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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