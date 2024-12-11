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Мошенник выманил у жительницы Кузнецкого района 430 тыс. рублей

18:12 | 11.12.2024 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1963 года рождения после общения с мошенником лишилась 430 тыс. рублей.

Мошенник выманил у жительницы Кузнецкого района 430 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщине в мессенджере поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который сообщил, что произошла утечка персональных данных и для сохранения сбережений все деньги нужно перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, женщина перевела 430 тыс. рублей. [...] После этого неизвестный перестал выходить на связь, и пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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