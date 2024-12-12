Житель Пензенского района лишился 630 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района 1960 года рождения лишился 630 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда» и сообщила, что ему необходимо получить письмо и для этого нужны паспортные данные.

«После этого поступил следующий звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга. Она пояснила, что заявитель продиктовал паспортные данные мошенникам и поэтому с ним свяжется сотрудник полиции. Следующий звонок поступил от неизвестного, который представился следователем. Звонивший рассказал, что машина потерпевшего оказалась в залоге у судебных приставов и для того, чтобы ее не забрали, необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи. Следуя инструкциям, пенсионер перевел мошенникам денежные средства в размере 630 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».