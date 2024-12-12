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Житель Пензенского района лишился 630 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

11:48 | 12.12.2024 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района 1960 года рождения лишился 630 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

Житель Пензенского района лишился 630 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда» и сообщила, что ему необходимо получить письмо и для этого нужны паспортные данные.

«После этого поступил следующий звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга. Она пояснила, что заявитель продиктовал паспортные данные мошенникам и поэтому с ним свяжется сотрудник полиции. Следующий звонок поступил от неизвестного, который представился следователем. Звонивший рассказал, что машина потерпевшего оказалась в залоге у судебных приставов и для того, чтобы ее не забрали, необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи. Следуя инструкциям, пенсионер перевел мошенникам денежные средства в размере 630 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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