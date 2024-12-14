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Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 300 тыс. рублей

11:12 | 14.12.2024 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения лишился более 300 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшегося себя за сотрудника ФСБ.

Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, после чего предложил, чтобы мужчина самостоятельно взял кредит и перевел деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина оформил два кредита на общую сумму более 300 тыс. рублей и через банкомат осуществил перевод денежных средств на указанную мошенником банковскую карту. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, спустя несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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