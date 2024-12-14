Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 декабря 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения лишился более 300 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшегося себя за сотрудника ФСБ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, после чего предложил, чтобы мужчина самостоятельно взял кредит и перевел деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина оформил два кредита на общую сумму более 300 тыс. рублей и через банкомат осуществил перевод денежных средств на указанную мошенником банковскую карту. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, спустя несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».