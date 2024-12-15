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Житель Нижнеломовского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

13:31 | 15.12.2024 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2024. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1981 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Нижнеломовского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что между ним и супругой возник словесный конфликт на бытовой почве. Решив прервать ссору, женщина ушла в другую комнату. Разозлившись, мужчина пошел за ней следом, толкнул на кровать и начал ее душить, выкрикивая угрозы убийством», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что несовершеннолетний ребенок, испугавшись за мать, вызвал полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — говорится в сообщении.

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