Житель Нижнеломовского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 15 декабря 2024. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1981 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем отмечается, что мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что между ним и супругой возник словесный конфликт на бытовой почве. Решив прервать ссору, женщина ушла в другую комнату. Разозлившись, мужчина пошел за ней следом, толкнул на кровать и начал ее душить, выкрикивая угрозы убийством», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что несовершеннолетний ребенок, испугавшись за мать, вызвал полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — говорится в сообщении.