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До шести лет лишения свободы грозит жителю Сердобского района за незаконное изготовление огнестрельного оружия

14:53 | 17.12.2024 | Криминал

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Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет грозит жителю Сердобского района Пензенской области, который незаконно изготовил огнестрельное оружие.

До шести лет лишения свободы грозит жителю Сердобского района за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сердобскому району получили информацию о причастности местного жителя 1964 года рождения к незаконному хранению и изготовлению огнестрельного оружия. В ходе проведения оперативных мероприятий информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами. По результатам исследований [...] установлено, что изъятое оружие является сигнальным револьвером, сигнальным пистолетом, которые переделаны под стрельбу боевыми патронами, [...] относится к категории огнестрельного, изготовленного самодельным способом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что также у мужчины изъяли травматический пистолет, составные части оружия, винтовочные спортивно-охотничьи патроны, пневматическую винтовку, патроны травматического действия, восемь из которых снаряжены самодельным способом.

«В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что изготавливал оружие в своем дачном доме, данной деятельностью занимался в качестве хобби. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ. [...] В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.

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