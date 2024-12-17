До шести лет лишения свободы грозит жителю Сердобского района за незаконное изготовление огнестрельного оружия Криминал

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет грозит жителю Сердобского района Пензенской области, который незаконно изготовил огнестрельное оружие.

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«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сердобскому району получили информацию о причастности местного жителя 1964 года рождения к незаконному хранению и изготовлению огнестрельного оружия. В ходе проведения оперативных мероприятий информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами. По результатам исследований [...] установлено, что изъятое оружие является сигнальным револьвером, сигнальным пистолетом, которые переделаны под стрельбу боевыми патронами, [...] относится к категории огнестрельного, изготовленного самодельным способом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что также у мужчины изъяли травматический пистолет, составные части оружия, винтовочные спортивно-охотничьи патроны, пневматическую винтовку, патроны травматического действия, восемь из которых снаряжены самодельным способом.

«В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что изготавливал оружие в своем дачном доме, данной деятельностью занимался в качестве хобби. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ. [...] В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.