Жителю Нижнеломовского района грозит реальный срок за кражу четырех кур Криминал

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Нижнеломовского района Пензенской области за кражу четырех кур.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением обратился мужчина и пояснил, что из его сарая похитили четырех кур породы «Русская несушка».

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1972 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что находится в сложном материальном положении, поэтому ночью зашел в сарай соседа, поймал четырех кур, после чего вернулся домой, где приготовил их и съел.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.