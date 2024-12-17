19:20:52 Вторник, 17 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Шемышейского района получил год условно за незаконную рубку 17 берез

16:16 | 17.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. 50-летний житель Шемышейского района Пензенской области получил один год условно за незаконную рубку 17 сырорастущих берез.

Житель Шемышейского района получил год условно за незаконную рубку 17 берез. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина в начале августа 2024 года вблизи села Пестровка Шемышейского района, не имея необходимых разрешительных документов, используя бензомоторную пилу, спилил 17 сырорастущих деревьев породы береза. Противоправными действиями осужденного государственному лесному фонду причинен ущерб в размере более 116 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина вину признал, причиненный ущерб возместил.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, наличием смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание лишения свободы сроком один год условно с испытательным сроком один год. Приговором суда бензопила, с использованием которой совершено преступление, конфискована в доход государства. Спилы деревьев переданы территориальному управлению Росимущества для реализации и обращения вырученных средств в доход государства», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор вступил в законную силу.

Читайте также
Жителю Нижнеломовского района грозит реальный срок за кражу четырех кур В Пензенском районе опрокинулся «УАЗ Патриот», пострадали два человека
В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного по совету незнакомца перевел на «безопасный счет» более 400 тыс. рублей
В Каменском районе столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован Житель Нижнеломовского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама