Житель Шемышейского района получил год условно за незаконную рубку 17 берез Криминал

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. 50-летний житель Шемышейского района Пензенской области получил один год условно за незаконную рубку 17 сырорастущих берез.

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«По делу установлено, что мужчина в начале августа 2024 года вблизи села Пестровка Шемышейского района, не имея необходимых разрешительных документов, используя бензомоторную пилу, спилил 17 сырорастущих деревьев породы береза. Противоправными действиями осужденного государственному лесному фонду причинен ущерб в размере более 116 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина вину признал, причиненный ущерб возместил.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, наличием смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание лишения свободы сроком один год условно с испытательным сроком один год. Приговором суда бензопила, с использованием которой совершено преступление, конфискована в доход государства. Спилы деревьев переданы территориальному управлению Росимущества для реализации и обращения вырученных средств в доход государства», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор вступил в законную силу.