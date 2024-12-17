Житель Бессоновского района осужден за угрозу применения насилия и оскорбление сотрудника полиции Криминал

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. 31-летний житель Бессоновского района Пензенской области получил один год и один месяц колонии общего режима за угрозу применения насилия и оскорбление сотрудника полиции.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 27 апреля 2024 года в селе Чемодановка сотрудники отдела МВД России по Бессоновскому району прибыли к дому осужденного по сообщению соседей о противоправном поведении фигуранта, находившегося в состоянии опьянения. Выражая недовольство составлением в отношении него административного протокола и проведением с ним профилактической беседы, осужденный оскорбил старшего участкового уполномоченного полиции нецензурными выражениями, после чего вывел из дома на поводке немецкую овчарку без намордника и начал натравливать собаку на полицейского, высказывая в его адрес угрозы применения насилия. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

«Следственное управление напоминает, что применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.