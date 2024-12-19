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В Заречном женщина поверила позвонившему ей «специалисту техподдержки» и перевела на неизвестный счет более 550 тыс. рублей

10:08 | 19.12.2024 | Криминал

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Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1967 года рождения перевела на неизвестный счет более 550 тыс. рублей, поверив «специалисту техподдержки», который позвонил на ее рабочий телефон и сообщил о необходимости обновления специализированной программы, установленной на компьютере.

В Заречном женщина поверила позвонившему ей «специалисту техподдержки» и перевела на неизвестный счет более 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Потерпевшая, следуя указаниям звонившего, тремя транзакциями осуществила перевод мошенникам на общую сумму более 550 тыс. рублей, а четвертая операция на сумму более 200 тыс. рублей была заблокирована системой. Женщина поняла, что стала жертвой обмана после того, как неизвестный перестал отвечать, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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