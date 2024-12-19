В Заречном женщина поверила позвонившему ей «специалисту техподдержки» и перевела на неизвестный счет более 550 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1967 года рождения перевела на неизвестный счет более 550 тыс. рублей, поверив «специалисту техподдержки», который позвонил на ее рабочий телефон и сообщил о необходимости обновления специализированной программы, установленной на компьютере.

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«Потерпевшая, следуя указаниям звонившего, тремя транзакциями осуществила перевод мошенникам на общую сумму более 550 тыс. рублей, а четвертая операция на сумму более 200 тыс. рублей была заблокирована системой. Женщина поняла, что стала жертвой обмана после того, как неизвестный перестал отвечать, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в тексте.