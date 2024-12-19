В Башмаковском районе женщина похитила со счета приятельницы 90 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Башмаковского района Пензенской области похитила с банковского счета своей приятельницы 90 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Башмаковскому району обратилась женщина 1955 года рождения, которая рассказала о том, что с ее банковского счета похитили 90 тыс. рублей. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность злоумышленницы, ей оказалась местная жительница 1994 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что пришла в гости к потерпевшей и они вместе начали употреблять спиртные напитки. В ходе застолья она взяла банковскую карту заявительницы и установила себе на телефон приложение банка, через которое перевела на счет знакомого 90 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в дальнейшем женщина потратила похищенные деньги на продукты питания и одежду.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — говорится в тексте.