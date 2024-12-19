До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая украла кошелек у своего нового знакомого Криминал

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жительнице Пензы, которая после застолья похитила из кармана куртки своего нового знакомого кошелек с деньгами.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина и рассказал, что накануне познакомился с девушкой, которую пригласил к себе в гости.

«Придя домой, они с новой знакомой употребили спиртное, а, когда алкоголь закончился, они попрощались, и девушка ушла. На следующее утро он обнаружил, что из кармана его куртки пропал кошелек, в котором находилось около 11 тыс. рублей. Мужчина не знал, где искать девушку, и обратился в полицию. Полицейские установили [...] ее личность. Ею оказалась жительница города Пензы 1987 года рождения, которая для выяснения всех обстоятельств была доставлена в отдел полиции. В ходе допроса она дала признательные показания и рассказала, что [...] денежные средства забрала себе и потратила на приобретение продуктов питания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.