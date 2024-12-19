Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Воронежа, производившего на территории Пензы немаркированные табачные изделия Криминал

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, в соответствии с которым наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года назначено 42-летнему жителю Воронежа, признанному виновным в совершении ряда преступлений, связанных с производством немаркированных табачных изделий, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в четверг, 19 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в период с января по август 2022 года осужденный, не имея лицензии или специального разрешения на производство, хранение и реализацию табачных изделий, арендовал у воронежской компании оборудование по производству табачной продукции. В нежилом помещении на территории Пензы на арендованном станке он стал производить сигареты для их последующей продажи. С целью расширения своих возможностей злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, помогавшем ему в финансировании незаконного предприятия. Для осуществления незаконной деятельности воронежцем привлекались наемные рабочие, которым поручалось производство немаркированных табачных изделий, поклейка поддельных специальных марок на сигареты», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов из арендованного помещения было изъято свыше 106 тыс. пачек немаркированных табачных изделий, более 3,2 млн. неупакованных сигарет на сумму свыше 17 млн. рублей, а также около 22,8 тыс. неиспользованных поддельных специальных марок.

«Приговором Железнодорожного районного суда города Пензы [...] назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. [...] За гражданским истцом – правообладателем товарного знака признано право на удовлетворение иска о взыскании с осужденного компенсации убытков по незаконному использованию товарного знака. Приговор суда вступил в законную силу», — указано в сообщении.