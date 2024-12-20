В Пензе пассажир такси угнал автомобиль Криминал

Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому человеку, который угнал автомобиль у таксиста в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился водитель и рассказал, что в ночное время приехал на вызов к одному из развлекательных заведений, пассажир сел в машину, а он ненадолго отошел, чтобы поговорить со знакомым; вернувшись, мужчина не обнаружил автомобиль на парковке.

«На установление местонахождения автомобиля был ориентирован личный состав УМВД России по городу Пензе. В результате проведенных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции данный автомобиль был обнаружен на улице Тухачевского. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления, им оказался уроженец одной из соседних республик 2004 года рождения. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что, когда водитель отошел, он перелез с заднего сидения на водительское место и поехал на данной автомашине в сторону дома. Так как подозреваемый неуверенно управлял автомобилем, то вскоре решил припарковать его и пойти домой пешком», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.