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Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась около 300 тыс. рублей

16:30 | 20.12.2024 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения лишилась около 300 тыс. рублей, поверив аферисту, который написал ей в мессенджере и предложил заработать на бронировании отелей с последующим возвратом денег.

Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась около 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина согласилась и через мобильное приложение банка стала перечислять деньги в счет оплаты бронирования.

«После проделанной работы потерпевшая денежное вознаграждение и возврат своих средств так и не получила. [...] Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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