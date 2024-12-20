Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась около 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения лишилась около 300 тыс. рублей, поверив аферисту, который написал ей в мессенджере и предложил заработать на бронировании отелей с последующим возвратом денег.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина согласилась и через мобильное приложение банка стала перечислять деньги в счет оплаты бронирования.

«После проделанной работы потерпевшая денежное вознаграждение и возврат своих средств так и не получила. [...] Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».