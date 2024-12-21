В Заречном терапевт осуждена за служебный подлог Криминал

Заречный, 21 декабря 2024. PenzaNews. Суд в Заречном Пензенской области признал виновной в служебном подлоге врача-терапевта, которая оформила фиктивный больничный своей знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что медицинский работник в июне 2024 года по просьбе своей знакомой фиктивно оформила и в последующем продлила той листок временной нетрудоспособности, внеся в соответствующее программное обеспечение заведомо ложные сведения о наличии у женщины заболевания «Острый трахеит», препятствующего исполнению трудовой деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что врач признала свою вину.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.