Житель Городищенского района лишился около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 21 декабря 2024. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1969 года рождения лишился около 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник, который представился следователем ФСБ, убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, и предложил перевести все сбережения на «безопасный счет».

«Заявитель по инструкции звонившего перечислил на его счет около 700 тыс. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.