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В Пензе посетительница бара распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодой женщины

10:02 | 22.12.2024 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2024. PenzaNews. Посетительница одного из баров в Ленинском районе Пензы распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодой женщины, с которой у нее произошел конфликт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе посетительница бара распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодой женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница, находясь в одном из ночных заведений на территории Ленинского района, вступила в конфликт с одной из посетительниц бара 2004 года рождения. По словам подозреваемой, ей не понравилось, что потерпевшая упрекнула ее в слишком долгом использовании уборной комнаты. В процессе ссоры девушки вышли на улицу, где в ходе конфликта подозреваемая распылила газ из перцового баллончика потерпевшей в лицо», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пострадавшая госпитализирована, у нее диагностирован химический ожог конъюнктивы обоих глаз.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — отмечается в тексте.

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