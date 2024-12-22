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Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района 200 тыс. рублей

13:29 | 22.12.2024 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 2002 года рождения лишилась 200 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником оператора сотовый связи, он убедил собеседницу в необходимости продлить договор и продиктовать для этого коды из SMS.

В пресс-релизе добавляется, что после этого жительнице Пензенского района поступил еще один звонок, в ходе которого неизвестный рекомендовал перевести деньги на «безопасный счет», поскольку якобы был взломан ее аккаунт на портале госуслуг.

«Женщина перечислила аферистам 200 тыс. рублей. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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