Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке кровати Криминал

Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2005 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке кровати по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушка договорилась с продавцом о покупке, после чего ей поступила ссылка для оплаты, перейдя по которой она ввела реквизиты своей банковской карты, в итоге было списано 20 тыс. рублей.

«Затем злоумышленник связался с потерпевшей и сообщил, что деньги не поступили и требуется вернуть их на счет, а операцию повторить. Заявительница согласилась и повторила оплату. После этого она обнаружила списание [...] около 60 тыс. рублей. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».