В Сердобске мать и дочь перевели мошенникам более 5,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Сердобска Пензенской области 2002 года рождения и ее мать перевели мошенникам более 5,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась девушка и рассказала, что увидела в интернете объявление о заработке, после чего, посоветовавшись со своей матерью, они вместе оставили заявку на сайте.

«С ними связался куратор и сообщил, что необходимо зарегистрироваться на инвестиционной площадке и внести денежные средства на специальный брокерский счет. Следуя дальнейшим инструкциям неизвестного, заявительница несколькими транзакциями перечислила на указанные счета более 5 млн. рублей. Затем собеседник сообщил, что на счет необходимо внести дополнительную сумму денег, чтобы вывести прибыль. Тогда мать заявительницы оформила кредит на 800 тыс. рублей и перевела все деньги на указанный счет. [...] Куратор перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».