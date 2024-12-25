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В Сердобске мать и дочь перевели мошенникам более 5,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

14:52 | 25.12.2024 | Криминал

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Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Сердобска Пензенской области 2002 года рождения и ее мать перевели мошенникам более 5,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

В Сердобске мать и дочь перевели мошенникам более 5,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась девушка и рассказала, что увидела в интернете объявление о заработке, после чего, посоветовавшись со своей матерью, они вместе оставили заявку на сайте.

«С ними связался куратор и сообщил, что необходимо зарегистрироваться на инвестиционной площадке и внести денежные средства на специальный брокерский счет. Следуя дальнейшим инструкциям неизвестного, заявительница несколькими транзакциями перечислила на указанные счета более 5 млн. рублей. Затем собеседник сообщил, что на счет необходимо внести дополнительную сумму денег, чтобы вывести прибыль. Тогда мать заявительницы оформила кредит на 800 тыс. рублей и перевела все деньги на указанный счет. [...] Куратор перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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