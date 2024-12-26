В Каменском районе бухгалтер ЖСК «Надежда» получила условный срок за растрату более 750 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Бухгалтер жилищно-строительного кооператива «Надежда», осуществляющего деятельность в Каменском районе Пензенской области, получила год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период за растрату более 750 тыс. рублей.

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«По делу установлено, что бухгалтер ЖСК «Надежда» с января 2023 года по июнь 2024 года систематически переводила со счета кооператива, на который в том числе поступали платежи граждан за оказанные коммунальные услуги, на свой личный банковский счет денежные средства, похитив таким образом более 750 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.